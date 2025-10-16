المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية وفد اللجنة التربوية المركزية في "حزب الله" ضم : النائب إيهاب حمادة، المدير العام للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم حسين يوسف، مدير عام جمعية التعليم الديني الإسلامي محمد سماحة وعباس كنعان من مركز الابحاث والدراسات التربوية وعاطف الموسوي مندوب العمل الحكومي في "حزب الله".

وأطلع الوفد الخطيب على التحضيرات والإنجازات التي واكبت انطلاق العام الدراسي الحالي، ولاسيما تأمين المدارس والثانويات البديلة التي دمرها العدوان الإسرائيلي، وجرى التباحث في القضايا والشؤون التربوية والأكاديمية.

حماده: واثر اللقاء، ادلى النائب حمادة بتصريح قال فيه :"تشرفنا بلقاء سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، والزيارة تناولت في مضامينها الواقع التربوي خصوصا للعام الدراسي الحالي وكيفية الانطلاقة للتعافي في أمور مرتبطة بالدرجة الأولى بجنوبنا الحبيب خصوصا في القرى المحاذية لفلسطين المحتلة، حيث تعرضت مدارس للتهديم الكامل ومدارس لأضرار كبيرة، واطلعنا سماحته على التعاون الذي حدث مع وزارة التربية مشكورة، وكيف تم لم هذا الموضوع بحيث انه انطلق العام الدراسي بدون أي شائبة، واستطعنا بهذا التعاون نحن والأخوان في حركة "أمل" في المكتب التربوي وأيضا بمظلة الوزارة أن يبدأ العام الدراسي بانطلاقة سليمة، كان هذا المحور الأساسي أيضاً بالإضافة إلى بعض المدارس المتضررة التي كانت في البقاع الشمالي خصوصاً، وبالتالي وضعنا صاحب الفضيلة بهذه الأجواء".

أضاف: "وتحدثنا في قضايا تربوية شتى من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية الى مجموعة من القوانين التي تناقش الآن في المجلس النيابي بما لها علاقة بحقوق المتعاقدين، سواء في التعليم الأكاديمي أو في التعليم المهني، أيضا بحثنا في القانون 515 والتعديلات عليه، وهي موجودة الآن و مقترحة عليه والتي تنظم أداء وعمل المدارس الخاصة، وبالتالي كانت مباركة من سماحته لهذا العمل، و نحن إن شاء الله و بشكل دائم على علاقة متينة أيضا بمؤسسات المجلس، لأن هناك لجان متخصصة لتنسيق الأعمال لما في خير لبنان كل لبنان على مستوى الانتماء الوطني والصالح الوطني".

واستتقبل الخطيب عضو المجلس الدستوري السابق رئيس كرسي الأونيسكو لحوار الحضارات الدكتور أنطوان مسرّة، يرافقه المحامي ربيع قيس مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي في حضور السيد علي السيد قاسم.

وأطلع المحامي العلامة الخطيب على نشاطات المؤسسة وقدم له الدعوة للمشاركة في مؤتمر محاكم الأسرة في العالم العربي، وكانت مناسبة تم في خلالها التباحث في قضايا وشؤون الأسرة والتربية والحوار الديني.

وأكد الخطيب "أهمية تحصين الأسرة في العالم العربي والإسلامي بالقيم الدينية والأخلاقية المشتركة بين الأديان السماوية"، مشددا على "ضرورة غرس ثقافة المواطنة في المجتمعات الإنسانية المرتكزة على منظومة الحقوق والواجبات التي تتكفّل بحماية الإنسان وكرامته وحفظ حقوقه بمنأى عن الظلم والاستبداد".



وقال: "إن العدوان الصهيوني المستمر على لبنان وفلسطين يستهدف كل شعوب الأمة المطالبة بالتضامن لحماية الإنسان المظلوم واستعادة حقوقه المشروعة في العيش في ارضه بأمن واستقرار".

وأكد الخطيب "أن تحرير فلسطين من رجس الاحتلال الصهيوني مسؤولية إنسانية يتحملها العرب والمسلمون في الدرجة الأولى".