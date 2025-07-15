Jul 15, 2025 3:13 PMClock
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الخطيب يؤكد المشاركة في تكريم المطران خضر: رمز للوحدة والحوار والانفتاح

المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية رئيس "لقاء" عماد فغالي والشيخ محمد حيدر احمد، وقدم فغالي الدعوة له للمشاركة في امسية الاحتفال التكريمي للمطران جورج خضر التي تقام يوم الجمعة في 18 الجاري في قاعة عصام فارس في جامعة Aut جبيل. 

ووعد الخطيب بالمشاركة وتكليف من يمثله في تكريم المطران خضر  بوصفه" شخصية وطنية رائدة في تعزيز الوحدة والحوار بين اللبنانيين، واكبت مسيرة الامام السيد موسى الصدر  في الانفتاح وترسيخ العيش المشترك والانصهار الوطني".

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