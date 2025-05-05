المركزية - وصل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب فجرا، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعوة من الحوزة العلمية في مدينة قم، للمشاركة في مؤتمر الذكرى المئوية لإعادة تأسيس الحوزة العلمية على يدي الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي، الذي سيعقد يومي السابع والثامن من أيار الحالي في مدرسة الإمام الكاظم، بمشاركة طلبة العلوم الدينية وباحثين اختصاصيين، فضلا عن وفود من مختلف الدول الإسلامية.

كان في استقبال العلامة الخطيب في مطار الامام الخميني، عضو مجلس خبراء القيادة ومعاون رئاسة الحوزات العلمية لشؤون التبليغ الشيخ رفيعي، المستشار الخاص لرئاسة الحوزات العلمية للشؤون الدولية محمد حسن زماني، المدير العام للعلاقات العربية للحوزات السيد محي الدين قوامي، ومدير العلاقات الحوزوية السيد علي الخلاقي.

يذكر أن العلامة الخطيب درس في الحوزة العلمية في قم لسنوات عدة، بالإضافة إلى النجف الأشرف، وستكون له كلمة في هذا المؤتمر.

وسيزور العلامة الخطيب خلال وجوده في الجمهورية الإسلامية، العاصمة طهران ومدينة مشهد المقدسة حيث مقام الإمام علي الرضا، ويلتقي خلال الزيارة عددا من المراجع والعلماء، للتداول في أحوال الأمة الإسلامية عموما.

ولدى وصوله الى مدينة قم، شكر العلامة الخطيب القائمين على الحوزة العلمية على هذه الدعوة، وقال: "إن مدينة قم بالنسبة لي تمثل مرحلة من الذاكرة العلمية الجميلة، حيث تلقيت فيها قسما أساسيا من العلوم الدينية، وعرفت فيها أساتذة كبار، منهم ما يزال يقوم بدوره، ومنهم من انتقل إلى رحاب الله. ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى الحضور البارز لعلماء جبل عامل في هذه المدينة المقدسة على مر التاريخ".

أضاف: "لا يفوتنا هنا أيضا أن نشكر الجمهورية الإسلامية، وعلى رأسها آية الله سماحة القائد السيد علي الخامنئي وكبار المسؤولين الذين يعملون منذ قيام الثورة الإسلامية على تعزيز أواصر الأخوة مع العالم العربي والعالم الإسلامي، ونحن نأمل أن تتعزز هذه العلاقات أكثر فأكثر، لا سيما مع الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، حيث نشهد اليوم فصلا مريحا ومتقدما من هذه العلاقات، وهو ما يعزز دور هذه الأمة في مواجهة الهجمة الغربية والعدوان الصهيوني المستمر، والذي نالنا وينالنا منه في لبنان الكثير من المعاناة، وقد ساندتنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة هذا العدوان منذ قيام الثورة. ولذلك نأمل أن تتعزز العلاقات أكثر فأكثر بين لبنان وإيران، لما فيه خير البلدين، وأن نتجاوز معا بعض الإشكالات التي شهدناها في المرحلة الأخيرة بفعل الضغوط الدولية".

في مطار بغداد: وكانت للعلامة الخطيب محطة في مطار بغداد لبضع ساعات، وكان في استقباله سفير لبنان في العراق علي حبحاب، وحسان جابر وحسين اللقيس من اركان الجالية اللبنانية.

وقد اقام اللقيس مأدبة عشاء على شرف العلامة الخطيب ومرافقيه في فندق "بالم اوتيل" في مطار بغداد، وكانت مناسبة للتداول في شؤون لبنان والمنطقة وآفاق المرحلة المقبلة.