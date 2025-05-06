يواصل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب زيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث يشارك يوم غد الاربعاء في مؤتمر الذكرى المئوية لتأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم.

والتقى العلامة الخطيب عضو مجلس خبراء القيادة محسن اراكي، مدير الحوزات العلمية علي رضا الاعرافي، في حضور عدد من ممثلي الوفود المشاركة في المؤتمر الذين التقاهم العلامة الخطيب ايضا في مقر اقامته في قم.

وعرض العلامة الخطيب في هذه اللقاءات، اوضاع الساحة اللبنانية وما تعانيه في ظل العدوان الصهيوني المستمر على سيادة لبنان والاراضي اللبنانية"، وقال: "الدولة اللبنانية والمقاومة تتعاملان بحكمة مع التطورات".

واوضح ان "ثمة من يريد اظهار فريق من اللبنانيين بأنه مهزوم، وان المطلوب نزع سلاحه من دون قيد او شرط، لكن موضوع السلاح يتطلب حوارا من اجل استرتيجية دفاعية تحمي لبنان ومواطنيه، وهو ما يركز عليه رئيس الجمهورية اللبنانية، ونحن نعوّل على هذا الموقف".



ورأى أن "الاوضاع في المنطقة خطيرة للغاية في ظل الصلف الصهيوني والدعم الغربي له، ومن هنا المطلوب تعزيز العلاقات بين الدول العربية والجمهورية الاسلامية الايرانية لمواجهة هذا الواقع الخطير".