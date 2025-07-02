المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس طريق المطار، رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا ونائبه هادي خليل وعدد من أعضاء المجلس البلدي. وتم التباحث في الشؤون الانمائية وحجم الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي وأوضاع المتضررين والمنكوبين جراء العدوان.



ورحب بالوفد متمنيا لهم التوفيق في خدمة أهلهم ومناطقهم"، مؤكدا "ان خدمة الناس وتنمية المناطق المتضررة وتوفير الخدمات لها يعزز مقومات الصمود ويمثل أحد أوجه المقاومة، لا سيما ان معاناة المتضررين كبيرة وتتفاقم جراء التباطؤ في اطلاق الحكومة لورش إعادة الإعمار التي نعتبرها مسؤولية وطنية تقع في الدرجة الاولى على الدولة اللبنانية المطالبة بالقيام بمسؤولياتها الوطنية في اعادة الإعمار".



بدوره، شكر الخنسا على "جهوده ومساعيه ومواقفه الوطنية للتخفيف عن المواطنين والاسراع في إعادة الإعمار"، منوها ب"دور المجلس الشيعي في دعم المقاومة وصمود بيئتها واحتضان جميع اللبنانيين وتبني قضاياهم المحقة والتزامه نهج الاعتدال والانفتاح على كل اللبنانيين".



واستقبل الخطيب نائب رئيس بلدية حارة حريك صادق سليم مع وفد، ضم أعضاء المجلس البلدي والمخاتير عرض لأوضاع البلدية وشؤونها واحتياجاتها جراء العدوان الإسرائيلي".



ورحب الخطيب بأعضاء الوفد، مهنئا بانتخابهم ومتمنيا لهم النجاح "في مهامهم الوطنية والنهوض الانمائي وتوفير الخدمات والرعاية المطلوبة لمناطق الضاحية المنكوبة جراء العدوان الإسرائيلي ولاسيما ان معاناة الناس كبيرة والحكومة مقصرة في تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها".



سليم: وادلى سليم، بتصريح قال فيه :"تشرفنا اليوم بزيارة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في ذكرى عاشوراء الامام الحسين. وأتينا أيضا لنأخذ توجيهات العلامة الشيخ علي الخطيب واستمعنا الى ارشاداته ونصائحه، ونحن كمجلس بلدي وضعنا أنفسنا بتصرفه. وإن شاء الله تبقى هذه الدار دائما مفتوحة لكل أبناء الوطن، فهذه الدار لكل اللبنانيين".