المركزية - اكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أمام زواره اليوم أن "مشروع إسرائيل الكبرى تهديد واستهداف للأمة العربية والإسلامية في وجودها وكياناتها، فالخطر الصهيوني لا يميز بلداً أو مكوناً أو شعباً دون آخر"، لافتاً الى أن ا"لأمة الإسلامية في اجتماعها السياسي واحدة بتنوعاتها المذهبية والطائفية ومصالحها واحدة وعدوها هو الكيان الصهيوني الذي يبثّ الفتن ويقتل الأبرياء ويفتت دولنا الى كيانات متناحرة إنطلاقاً من قاعدة "فرّق تسد"، مشيراً الى أن" قضية فلسطين تحوّلت الى قضية دولية وإنسانية تحظى بتعاطف دولي وشعبي فضلاً عن اعتراف دولي يؤكّد إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

واستقبل الخطيب قبل ظهر اليوم في مقر في الحازمية رئيس تحرير جريدة اللواء الزميل صلاح سلام وجرى التباحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل رئيس رابطة مخاتير قضاء مرجعيون محمد حمود على رأس وفد من الرابطة أطلعه على أوضاع قرى قضاء مرجعيون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في ظل استمرار احتلال قرى ومناطق في الجنوب وعرض معه أوضاع النازحين عن قراهم والمقيمين فيها.

وأدلى المختار حمود بتصريح إثر اللقاء قال فيه:" نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب على هذا اللقاء المبارك الذي عبّر عن حرصه الدائم على خدمة الناس وبخاصة القرى الأمامية من العدوان الصهيوني في قضاء مرجعيون، وأثنى على الوقوف إلى جانب أهلنا الشرفاء وتعزيز الوحدة الوطنية واستمعنا إلى توجيهاته القيمة ونثمن دعمه المتواصل للمؤسسات والبلديات وسعيه الدائم لترسيخ نهج الإمام السيد موسى الصدر في العدل والإنصاف، ونتمنى لأهلنا ولسماحة الشيخ والإخوان أن يزوروا المنطقة وبخاصة قرى الحافة الأمامية لكي يدعموا أهلنا وناسنا ليعودوا إلى قراهم بهذه الظروف الصعبة ودعمهم وتعزيز وجودهم بهذه المناطق التي ما زال العدو يعتدي عليها".

واستقبل الخطيب وفداً من آل حمزة في بلدة الخضر أطلعه على أوضاع البلدة واحتياجاتها، وأدلى العميد د. قاسم حمزة بتصريح إثر اللقاء قال فيه:" تشرفنا اليوم بزيارة سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في لقاء ودي طيب نعتز به، ومن الطبيعي أن نزور هذا الصرح الوطني المبارك الجامع لكل أبناء الوطن الذي ينتمي فكرًا ونهجا إلى سماحة الإمام القائد المؤسس السيد موسى الصدر (أعاده الله بخير)، الذي يربط أهل بلدتي الخضر وال حمزة مع هذا الصرح علاقة قديمة ومتينة.وعرضنا أمام سماحته أوضاع المنطقة وما تعانيه من تحديات وظروف دقيقة على أكثر من صعيد، واستمعنا إلى توجيهاته القيمة وحرصه الكبير على وحدة الصف الوطني وصون العيش المشترك. واذ نغتنم هذه المناسبة للتوجه لسماحته بخالص الشكر والتقدير على اهتمامه الدائم بشؤون اللبنانيين جميعًا، ولا سيما أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين عانوا من العدوان الإسرائيلي ولا يزالون يعانون آثاره حتى اليوم، سائلين الله تعالى أن يمد سماحته بتمام الصحة والتوفيق، ويبارك جهوده في خدمة الناس والوطن".