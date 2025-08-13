المركزية - استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهراليوم، في مقر المجلس في حارة حريك وفد علماء "حزب الله" في منطقة بيروت، حيث تم البحث في تطورات الأوضاع في لبنان في ظل استمرار الاحتلال والعدوان الاسرائيلي ضد لبنان.

واكد الخطيب "ضرورة تحصين الوحدة الوطنية بين اللبنانيين بالتعاون والتشاور وعدم افساح المجال أمام أي عمل مشبوه للفتنة ، والعمل على منع أي صدام بين الجيش والمقاومة"، داعياً الى "تطبيق القرار الدولي 1701 الذي تنتهكه إسرائيل يومياً وتعتدي على اللبنانيين "، مشدداً على" التحرك الجاد والفاعل على كل المستويات لدحر الاحتلال عن الجنوب ولجم عدوانه وعودة النازحين وتحرير الأسرى وإعادة اعمار ما هدمه العدوان".

وادلى الشيخ ياسر فلحه كلمة باسم الوفد، فقال: "قام وفد من أصحاب السماحة في ملف التبليغ في منطقة بيروت في حزب الله بزيارة سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب وذلك لتأييد مواقفه الوطنية والإسلامية الجامعة، وهذه الدار التي تعودنا أن تكون لكل اللبنانيين ولكل المظلومين، من السيد موسى الصدر فالشيخ محمد مهدي شمس الدين والشيخ عبد الأمير قبلان والى الشيخ علي الخطيب حفظه الله الذي أكد على ضرورة حفظ هذا الوطن وأهل هذا الوطن والدفاع عن المظلومين وإعادة الناس إلى قراها وإعادة الإعمار وان يعود الأسرى، وهذا ما تعودناه من هذه الدار التي كنا في خدمته فيها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نلتقي في أحوال أفضل من هذه الأحوال، وإن شاء الله تكون الأمة في عزة وفي كرامة وتتوقف الاعتداءات الإسرائيلية".

واستقبل الخطيب وفدا من مؤسسة الشيخ محمد يعقوب للتنمية برئاسة الدكتور علي يعقوب يرافقه مستشار الرئيس السابق ميشال عون وامين عام اللقاء الاسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم، ناجي الخوري، وجرى التباحث في قضايا الحوار الإسلامي- المسيحي وسبل تعزيز العيش المشترك.

ورحب الخطيب بالوفد في مقر المجلس الذي "يحتضن جميع اللبنانيين الذين يقدمون صورة جميلة في الشرق من خلال العيش المشترك، تناقض الصورة المعاكسة للكيان الصهيوني العنصري القائم على الاجرام والإرهاب"، مؤكداً ان "لبنان بلد التنوع الإيجابي حيث يحترم اللبنانيون بعضهم البعض ولا يوجد خلاف بينهم، ونحن في الاجتماع السياسي ننبذ الطائفية والعصبية وندعو الى احترام الانسان وحفظ كرامته وحقوقه".

وقال يعقوب اثر اللقاء: "طبعاً هذا البيت الكريم الذي نزوره اليوم هو مرجعية على الصعيد الوطني لكي ندرك بعض المخاطر التي نواجهها، سماحة الشيخ علي الخطيب يجسد اليوم رؤية جديدة لعملية التعاون في البلد، نحن بهذا الإطار ننظم لقاء عنوانه وأهمية التضامن في مواجهة التحديات تحت شعار صبر ورجاء، ورعاية سماحة الشيخ وعمله الدؤوب في توحيد الكلمة هو السبيل الوحيد للوصول إلى التعاون وإلى الوحدة الوطنية، اليوم ليس لدينا خيارات بالسياسة إما أنه نستعين بالخارج لكي يعيننا وهذا أمر مستحيل إما أن نتعاون جميعا بورقة واحدة ورؤية واحدة للولوج إلى حل من خلاله نستطيع أن نواجه هذا التحدي، وهذا الانزلاق الذي نعيشيه، كما وجهنا دعوة لسماحة الشيخ الخطيب لمناسبة الذكرى 47 لاختفاء الإمام السيد موسى الصدر والوالد الذي سيكون هذا العام تحت شعار صبر ورجاء في بطركية الروم الكاثوليك في الربوة في الأول من أيلون إن شاء الله عصراً".