إستقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس طريق المطار، وفداً من بلدية عيتا الشعب وعلماء دين من البلدة ضم القاضي الشيخ علي سرور، الشيخ عبد الله حب الله، الشيخ شادي حاريصي، رئيس بلدية عيتا الشعب احمد سرور، حسن نصار، وائل سرور، حسن رضا ونجيب باجوق، اطلعه على أوضاع البلدة ومعاناة اهلها جراء العدوان والتهجير في ظل عدم اطلاق الدولة لورش الإعمار واستمرار العدوان الإسرائيلي.

ورحّب بوفد "بلدة مضحية صامدة نعتز بتضحيات أهلها كما سائر القرى والمدن المضحية التي كتبت الحياة والعزة للوطن والأمة، حتى باتت عنواناً من عناوين الامة في التضحية والفداء والمقاومة"، مطالبا الدولة ب"القيام بواجباتها في إعادة إعمار ما هدّمه العدوان ولا يجوز أن تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها الوطنية التي التزمت بها في بيانها الوزاري فتعطي الانطباع بأنها عدوة للناس الصابرين والصامدين في أرضهم فتتقاعس عن دفع التعويضات وتقف عاجزة عن ردع العدوان ودحر الاحتلال واستعادة الأسرى من سجون الاحتلال".

ووجّه الخطيب تحية اكبار وتقدير الى أهالي القرى الجنوبية ولا سيما الصامدين في قرى الحافة الأمامية الذين يحفظون بصمودهم سيادة وكرامة الوطن بعد أن تصدوا ببسالة وشجاعة للعدوان وحالوا دون توغله الى قرانا، فسجلوا أعظم الإنجازات في الصمود، مجدداً تعازيه بالشهداء ودعائه أن يمن الله على الجرحى بالشفاء وقد تحررت أرضنا من رجس الاحتلال".

سرور

وبعد اللقاء ألقى رئيس البلدية كلمة قال فيها: "تشرفنا اليوم بلقاء سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مع علماء بلدتنا عيتا الشعب في زيارة لسماحته لوضعه بأجواء بلدة عيتا الشعب وحاجات البلدة، طبعا سماحة الشيخ سمعنا بكل اهتمام ورحب فينا ونشكره على حسن الاستقبال ويسعى بكل جهده لمساعدة أولاد عيتا الشعب وسائر قرى الحافة الأمامية، موضوع القرى الحافة الأمامية يعني سماحته بالمباشر وإن شاء الله سيعمل كل جهده عبر اتصالاته لتأمين شيء من الخدمات والمساعدات لأولاد تلك القرى، نحن بإسم أهالي عيتا الشعب"،

وختم: "نشكر سماحته على حسن الاستقبال وندعو له بالتوفيق ونشكر العلماء الذين شاركونا بوفد بلدية عيتا الشعب، ونشكر كل أهل بلدتنا طبعا الذين حملونا هذه الأمانة. ونحن إن شاء الله سنكون عند حسن ظنهم ونستطيع أن نوصل صوتهم لكافة المرجعيات بالبلد، شكراً للإعلاميين وشكراً للمجلس الإسلامي الشيعي الاعلى وشكراً لكل الطيبين".