المركزية - عاد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مستشفى الجامعة الأميركية قبل ظهر اليوم، ،الجريحة أماني بزي التي فقدت زوجها وأطفالها الثلاثة في الغارة الإسرائيلية في مدينة بنت جبيل في 21 أيلول الماضي.

وتمنى العلامة الخطيب للسيدة بزي الشفاء العاجل لها ولإبنتها أسيل التي يستمر علاجها أيضا ،وقدم لها خالص التعازي بمصابها الجلل.

وقال العلامة الخطيب بعد الزيارة :" أتينا اليوم لزيارة الجريحة أماني بزي، وجئنا لنواسيها فأعطتنا درساً بالصبر والإيمان والصلابة. أنا حقيقةً فخور بهذه النماذج التي أُصيبت بمصيبة كبيرة ونجدها صابرة وتتكلم بكل إيمان. فهي تفتخر بشهادة أولادها وزوجها.فمن الممكن أن يتوفى الانسان بحادث سير ويمكن أن يتوفى بمرض أو يتوفى على الفراش، ولكنها تفتخر أن الله سبحانه وتعالى اختار زوجها واختار أولادها ليكونوا شهداء، وأن تكون هي مصابة في هذا الطريق الذي هو شكل من أشكال المقاومة في وجه العدو الإسرائيلي".

أضاف: "نحن أمام هذه الإرادة وهذا الصبر لن يصيبنا إحباط أبداً، وإنما دائماً نرى بهذا أمل كبير في الانتصار على العدو الإسرائيلي بشعبنا و بيئتنا وبأهلنا، فنحن نفتخر بأماني ونفتخر بعائلتها وبأهلها و بهذه المواقف الكبيرة التي تعطي دروساً للناس الذين يجب أن يتعلموا منها كيفية المواجهة للعدو الإسرائيلي وعدم الاستسلام. ونتمنى لها الشفاء العاجل ولابنتها أسيل إن شاء الله والرحمة للشهداء".

وختم: "إن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني بهذه العائلة ،هي النموذج للعدوان المستمر على شعبنا وأرضنا ،بحجة صراعه مع المقاومة،وهي صفعة في وجه المجتمع الدولي الذي يقف متفرجا على هذه الجرائم.