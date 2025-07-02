زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على رأس وفد علمائي، عصر اليوم مقر سفارة الجهورية الإسلامية الايرانية في بيروت للتعزية بالشهداء من ابناء الشعب الايراني الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف ايران.

ودوٌن كلمة في سجل التعازي، وقال: "نزور اليوم هذا الصرح الكريم لتقديم التعازي بشهداء اعزاء سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي الاثم على الجمهورية الإسلامية الايرانية التي لم يكسر عزيمتها هذا العدوان الغادر، فكان ردها السريع على قواعد العدوان ومستوطناته في فلسطين المحتلة، فهذا الرد الحازم على الكيان الغاصب ابهر العالم بقدرة إيران وقوتها في مواجهة العدو، ونحن نعتقد ان هذا العدو لن يستكين ولن يهدأ، حتى يأتي وقت يستطيع فيه العالم العربي والإسلامي ان يتضامنوا في مواجهة هذا العدو، ليتحقق الأنتصار باذن الله،وننتهي من هذا الكيان المسخ ونتخلص من العدوانية والهمجية الاميركية على بلادنا ومنطقتنا وشعوبنا، ولاسيما الشعب الفلسطيني الذي ما زال يذوق الويلات جراء حرب الإبادة التي يمارس فيها العدو المجازر والجرائم ضد النساء والرجال والأطفال الأبرياء".

وأمل ان "يشكل الرد الايراني الشجاع من الجمهورية الإسلامية الايرانية حافزا لشعوبنا جميعا، وان يعلموا اننا بمقدورنا ان نواجه هذا العدو ونهزمه ونخلص بلادنا من شروره".

كما قدم الخطيب على رأس وفد ،التعازي بالمرحوم الحاج عبد المنعم سبيتي.