المركزية - أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الصلاة في مقر المجلس في طريق المطار وألقى خطبة الجمعة التي قال فيها: "إنّ الصراع الذي يخوضه الغرب اليوم معنا، تَعدَّى أن يكون صراعاً أيديولوجياً. فقد افتقدت الأمة اليوم المشروع الايديولوجي الذي أصبح ايديولجيات اذا صحَّ التعبير، ومشاريع ايديولوجية تصل الى حد التناقض، واداة للفتنة يستخدمها الغرب لمزيد من التشرذم والاستضعاف، حتى اصبح له من الاقتدار والنفوذ ما مكَّنه من ايجاد مرجعيات داخلية، تَمكَّن من خلالها ابتداع مشاريع بإسم الإسلام، زادت من خطورة الانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية الداخلية الى مستوى الخطر الوجودي للأمة.

لذلك فالحرب التي يخوضها الغرب اليوم ضد هذه الأمة وشعوبها، تخطى الخطر على مشروعها الى الخطر على الوجود والبقاء، والبقاء لم يعد يُجدي اليوم الاختلاف على ماهية المشروع الذي سينتصر من بين المشاريع المتعارضة، لأنها تحوَّلت الى اداة تدميرية بدل ان تكون اداة للصحوة وبناء القوة ، واصبحت هي احدى اخطر وسائل القضاء على الامة نفسها، حيث اصبحت الايديولوجيا بإسم الاسلام كما أرادها الغرب، ايديولوجيا التكفير واستباحة الدماء والأعراض والأموال، وهي المرحلة التي مرت بها اوروبا وهيأت لمرحلة العلمنة والتنكّر للدين في اوروبا وتحنيطه قبل وضعه في متاحفها، وهو ما لن يتمكن العالم العربي والعالم الإسلامي حتى من العبور اليه، لأنه لن يكون في مقدورهما القيام بهذا التحول، لانهما لن يسمح لهما الغرب بالبقاء للقيام بهذا التحول، وسيصبحان في خبر كان، وهو ما لم يتعرض له الغرب لاختلاف الظروف وعدم وجود مشروع لقوة مناوئة يعرضها لهذا الخطر".

أضاف: "إنّ المطلوب اليوم من القوى الداخلية في العالم العربي والإسلامي، ليس تحقيق مشاريعها المختلفة حتى التناقض بإسم الاسلام بعناوينه المختلفة، وانما التراجع خطوة الى الوراء والدفاع عن وجود شعوبها ومصالحها ووحدة مجتمعاتها وشعوبها التي ان استطاع الغرب تفكيكها، فلن تجد محلا لطرح مشاريعها. لذلك على الجميع حكومات وأحزابا، ان يقفوا صفا واحدا للدفاع عن وجودهم ومصالحهم، والاكتفاء على الصعيد الداخلي بالمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على دين الناس أخلاقاً وسلوكاً وعقائداً دون التصدي لأسلمة الحكم، وان يكون الان المشروع الوحيد الذي تتبناه الأمة، وتفكر في الطرق والاساليب التي تحفظ هذا الوجود من الضياع والاندثار".

وتابع: "ولبنان أولى من كل شعوب المنطقة في الاستفادة من الفرصة وأخذ المبادرة، لأنه الاكثر هشاشة من بينها، وكانت ازماته مدخل الشر على المنطقة التي استغلها العدو ايما استغلال، فليكن المدخل لقطع دابر الشر على نفسه أولاً، ومن ثم ومن خلاله على العالم العربي ثانياً، ولتكن الذكرى الخمسون للحرب الاهلية اللبنانية آخر حروبنا، ولنتعظ مما سبّبته من ويلات وخراب ودمار وارامل وايتام، ومجهولي مصير ما زالت عائلاتهم واحباؤهم يعيشون مرارة الالم حتى الآن، وليكن ذلك عبرة للجميع والخطر الوجودي الماثل امام اعيننا، دافعاً لتجاوز الاخطاء التي ما زال البعض للأسف بشعاراته وتحريضه يدفع نحوها، ويهيء لها الارضية لتشتعل عند اول شرارة".

وامل العلامة الخطيب "أن يكون العهد الجديد بقيادة فخامة رئيس الجمهورية وحكمة دولة رئيس مجلس النواب وتعاون رئيس الحكومة، وبانتهاج سياسة المصلحة الوطنية، ان نعبر هذه المرحلة بنجاح لتحقيق هذا الهدف". وقال :"ومن هنا فإننا نؤكد على ما قلناه وكرّرناه اكثر من مرة على تمسكنا بالدولة العادلة والقادرة التي تبعث الاطمئنان في نفوس شعبها على امنه واستقراره ومستقبله وسلمه الأهلي، والعيش بكرامة من دون تهديد اوتعريض للأخطار، وخصوصا من جانب العدو الاسرائيلي الذي ما زال يمارس الغطرسة والعدوان ويتعرص بالقصف والاغتيال للمواطنين، ويمنع أهل القرى من العودة اليها وإعادة إعمارها، وهو ما زال يرفض تطبيق الاتفاق ويحتل المزيد من الاراضي اللبنانية ويُعبّر عن اطماعه التاريخية في الوصول الى نهر الاولي، دونما رادع من الامم المتحدة والقوانين الدولية، بل يلقى الدعم من الولايات المتحدة بشكل واضح وصريح، ويُعبّر رئيسها دونما طلب من العدو عن رغبته وتأييده لضم الكيان الصهيوني للمزيد من الاراضي وحاجة الكيان للتوسعة".

ورأى "إن المصلحة الوطنية تستدعي مراعاة هذه الوقائع والتبصّر عند تناول موضوع حصرية السلاح بيد الدولة والاجهزة العسكرية والأمنية، الأمر الذي يتطلب بناء جيش قوي وقادر على مواجهة التهديد الوجودي الذي يمثله العدو، وما اثارته الاحداث في الساحل السوري من مخاوف في نفوس جميع اللبنانيين.

والمطلوب أولاً تمكين الجيش اللبناني عدةً وعديداً ما يبعث الاطمئنان في نفوس الشعب اللبناني، على قدرة القوى العسكرية والامنية للتصدي لهذه الاخطار. وعندها فقط نستطيع القول إن الدولة المطلوبة باتت حاضرة لرعاية أهلها وناسها وتحقيق أمنهم واستقرارهم، فلا يعودون بحاجة لحماية أنفسهم بأنفسهم وإقامة أمنهم الذاتي بسلاحهم".

وختم الخطيب :"ولا بدّ أخيراً وبمناسبة ذكرى استشهاد المرجع الكبير والفيلسوف والمفكر المبدع آية الله السيد الشهيد محمد باقر الصدر، الذي خدم الأمة فكراً ووجوداً من التعبير عن الأسى من حالة الأمة التي تقتل أبطالها وعلماءها ومفكريها وفقهاءها الذين عملوا على رفع شأنها وجعلها أمة تستحق الحياة".