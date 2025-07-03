المركزية - شدد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، أمام زواره اليوم على "العيش المشترك في لبنان والمنطقة"، وقال: "ان المسيحيين ضرورة اسلامية في المنطقة وفي لبنان، ولم تكن المشكلة يوما بين المسلمين والمسيحبين، ومن واجب الطرفين ان يحافطوا على بعضهم البعض".

واضاف "ان القرآن الكريم يؤكد التعاون، ونحن مع المواطنة التي تساوي بين الناس، فالخلق كلهم عيال الله واقربهم اليه انفعهم لعياله. فالاسلام والمسيحية ليسا عصبية ،بل هما فكر وقيم".

واسف لبعض المواقف "التي تنسب للمسيحيين في لبنان، وهي في الحقيقة مواقف سياسية لا تمثل المسيحيين، خاصة في مثل هذه الظروف التي يتصاعد فيها العدوان الاسرائيلي على لبنان واللبنانيين جميعا، وليس على فئة معينة".

وشدد العلامة الخطيب على "ضرورة تفعيل الادارة العامة في لبنان من اجل تيسير شؤون المواطنين"، ولاحظ ان "اوضاع هذه الادارة ليست مرضية حتى الان، ونحن نتلقى الكثير من الشكاوى من المواطنين".

وطالب الحكومة بالاسراع في الاصلاحات على مختلف المستويات،"لا سيما على مستوى الادارة ومواكبة التطورات التكنولوجية في العالم، لتيسير المعاملات الرسمية امام الناس".

وزير المالية: وكان العلامة الخطيب استقبل قبل ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية وزير المالية ياسين جابر،وتم التداول في الشوون العامة.

وعرض جابر للاوضاع المالية والادارية في البلاد وآفاق الاتصالات الدولية مع المؤسسات المالية لتحسين الدخل العام في لبنان.

وقال الوزير جابر بعد اللقاء: "كانت زيارة مباركة لسماحة الامام لوضعه في صورة ما يحصل في هذه الايام على صعيد الخطة الاصلاحية للحكومة وطلب دعمه لهذه الخطة،وكذلك للاطلاع على حاجات المجلس الشيعي وسير الامور، وكيف يمكن ان ندعم هذا المجلس في الدور الكبير الذي يقوم به. وكانت زيارة مفيدة لي،اطلعت خلالها على ما يقوم به المجلس،واطلعته على ما تقوم به وزارة المال والحكومة.

مصرف الاسكان: كما استقبل العلامة الخطيب رئيس مجلس ادارة مصرف الإسكان انطوان حبيب وعضو مجلس الادارة توفيق ناجي.

اتحاد الكتاب: والتقى العلامة الخطيب رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين احمد نزال الذي عرض لاوضاع الاتحاد وقدم له مجموعة من الكتب .

يشار الى ان الدكتور نزال، سيكون خطيب المجلس العاشورائي في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في السادسة والنصف من عصر غد الجمعة.

والتقى العلامة الخطيب ايضا الشيخ شادي مرعي الذي قدم له كتابه الجديد ووجه له دعوة للمشاركة في حفل التوقيع في طرابلس يوم السبت في 12 تموز الحالي.

واستقبل العلامة الخطيب وفدا من بلدة راشكيدا، عارضا شؤونا تخص البلدة.