عقد في مقر الجامعة الاسلامية في صور، لقاء موسع ضم رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وقادة الفصائل والقوى الفلسطينية في منطقة صور والجنوب، بحضور النائب علي خريس، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة "أمل" علي اسماعيل، مدير الجامعة الدكتور غسان جابر، رئيس بلدية صور حسن دبوق، مسؤل الملف الفلسطيني في اقليم جبل عامل صدر داوود وقيادات فلسطينية.

ودعا الشيخ الخطيب الفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية في لبنان ل"عدم الدخول في المشاكل والشؤون الداخلية اللبنانية وإن يكونوا خارج هذ الايطار"، معتبرا ان "دخول الفلسطينيين في الخلاف الداخلي اللبناني أمر يضر بالقضية الفلسطينية في لبنان".

وعن موضوع سلاح المقاومة دعا الخطيب الفلسطينيين الى "عدم التدخل، فاللبنانيون يعرفون ويدبرون ويلاقون حلا لهذا السلاح"، مضيفا: "ما يفيد القضية الفلسطينية من الأولوية العمل على وحدة التوجه بان يكونوا معا وان لا يتركوا احدا يعطي ذريعة لاي متصيد في الماء العكر بان يكون هناك مشكلة مع الشعب الفلسطيني".

واشار الى ان "الحياة المعيشية داخل المخيمات نشعر بها وتؤذي قلوبنا ونحن لا نرضى بهذا الواقع المؤلم، ولكن هناك تعقيدات الوضع اللبناني وانتم تعرفون جيدا هذا الوضع ونحن نسعى دائما ان يكون الفلسطينيون في لبنان في وضع افضل من هذا الواقع، ولكن الاهم هو ان تبقى أيدينا مع بعضنا البعض من اجل المشروع الأساسي إلا وهو تحرير فلسطين من المحتل الاسرائيلي، ولا عدالة الله تقبل بان هذه الدماء التي اريقت في غزة انها ستكون بلا فائدة وبلا نتيجة ، ولكن حتما فهذا صراع طويل مع العدو المحتل والغزاة الاسرائيليين".

واكد ان "الصراع هو صراع مع نظام عالمي دولي على راسه الولايات المتحدة الاميركية والغرب اللذين ينظرون إلى هذه المنطقة على انها منطقة استراتيجية لما توجد فيها من ثروات مهمة التي يحتاجونها لصناعاتهم وحياتهم، لذلك سيعملون المستحيل بان تكون هذه المنطقة متوحدة مع شعوبها وقلب واحد وان تحقق أهدافها ومصلحتها، لذلك هذه المعركة معركة طويلة وليست قصيرة من اجل ان تحقق أهدافها".

بقاعي

وتحدث المسؤول الإعلامي الفلسطيني ل"فتح" محمد بقاعي وقال: "سنساعد على الاستقرار في لبنان و اننا لن نتدخل بالشؤون اللبنانية على الإطلاق، بل سنكون جنودا في الدفاع عن جنوب لبنان صد الاحتلال الاسرائيلي عندما انتم تقررون ذلك"، مؤكدا" التزام الفصائل والقوى الفلسطينية بالقوانين اللبنانية والتنسيق مع الأجهزة الامنية، وحركة أمل وحزب الله في اي موضوع امن المخيمات".

بعدها جال الشيخ الخطيب ومدير الجامعة الاسلامية في صور الدكتور غسان جابر على اقسام الجامعة واطلع من جابر على سير عمل الجامعة وتطورها .