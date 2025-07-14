Jul 14, 2025 6:12 AMClock
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الخطوط الجوية التركية: وقف الرحلات إلى إيران والعراق وسوريا والأردن ولبنان إلى 31 تموز

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