Jul 14, 2025 9:20 AMClock
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الخطوط الجوية التركية تؤكد ان الرحلات الى بيروت مستمرة من دون أي إلغاءات أو تعديلات

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