8:22 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخطة الأميركية تتضمن تدريب عناصر شرطية فلسطينية لتولي الأمن في القطاع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o