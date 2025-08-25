Aug 25, 2025 5:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخزانة الأميركية تنشر قرار إزالة لوائح العقوبات ضد سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o