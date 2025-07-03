أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قام الخميس بفرض عقوبات على سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بالمؤسسة المالية «القرض الحسن» (AQAH) الخاضعة لسيطرة حزب الله، والتي تم تصنيفها من قبل OFAC في عام 2007 على قائمة العقوبات الدولية.

وبحسب بيان رسمي اطلع عليه موقع «جنوبية»، شغل هؤلاء المسؤولون مناصب إدارية عليا في «القرض الحسن»، وسهّلوا عمليات التهرب من العقوبات الأميركية، مما مكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الرسمي.

تهرب مسؤولي «القرض الحسن» من العقوبات

ويزعم البيان أن مسؤولي «القرض الحسن المستهدفين اليوم يؤدون أدواراً محورية في أنشطة المؤسسة لدعم حزب الله، وقد ارتبط بعضهم بها لأكثر من عقدين».

بالإضافة إلى عملهم داخل القرض الحسن، امتلك عدد منهم حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتعاون مع أفراد آخرين من القرض الحسن، وأجروا معاملات مالية بملايين الدولارات استفاد منها حزب الله، لكن مع تمويه مصالحه الحقيقية.

واتبعت هذه الحسابات نمطاً مشابهاً لما أظهره «المصرفيون السريون» الذين صُنِّفوا سابقاً من قبل OFAC، حيث كان مسؤولو القرض الحسن يجرون معاملات مالية متطابقة في حسابات القرض الحسن وحسابات مصرفية وكيلة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي، بغرض إخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في حزب الله.

من هم؟

نعمة أحمد جميل: مسؤول كبير في القرض الحسن ورئيس أقسام التدقيق والأعمال، يدير الخدمات المالية لحزب الله ومؤسساته التابعة. يقدم خدمات مالية للقرض الحسن منذ ما يقارب 20 عاماً، ويملك شركة “تسهيلات ش.م.م” بالشراكة مع يزبك والشامي، وهي شركة قدمت قروض إسكان بعد حرب 2006، وكانت جزءاً من عمليات القرض الحسن والشركات المالية التابعة لحزب الله مثل “شركة اليسر” و”بيت المال”.

عيسى حسين قصير: مسؤول كبير في القرض الحسن، يدير قسم المعدات والمشتريات. فتح حسابات مصرفية لصالح المؤسسة، وأرسل نحو مليون دولار للمصرفيين السريين يزبك وغريب وعثمان بين عامي 2007 و2019، قبل تصنيف “بنك جمال ترست” في 2019، والذي اتُّهم بتسهيل أنشطة مالية لكيانات مرتبطة بحزب الله.

سامر حسن فواز: رئيس قسم الإدارة في القرض الحسن، مسؤول عن التنسيق مع شركات اللوجستيات والمشتريات، ويشغل هذا المنصب منذ عام 2010 على الأقل.

عماد محمد بزّ: رئيس قسم التقييم والتخزين، مسؤول عن عمليات الذهب. أجرى تحويلات كبيرة لمسؤولين آخرين في القرض الحسن، شملت أكثر من 2.5 مليون دولار.

علي محمد كرنبي: موظف كبير يرأس قسم المشتريات، وأشرف حتى تموز 2024 على شراء أكثر من ألف أونصة من الذهب لصالح القرض الحسن.

علي أحمد كريشت: مدير فرع القرض الحسن في صور، لبنان. امتلك سابقاً ثلاث حسابات مصرفية باسم حزب الله، وتعاون عن كثب مع عادل منصور وآخرين من مسؤولي القرض الحسن. كما كان مرتبطاً بمستشار حزب الله المالي حسن مقلد، الذي صُنِّف في 2023.

محمد سليمان بدير: نائب مدير فرع النبطية، عمل تحت إشراف صبيتي، وامتلك حساباً مصرفياً مشتركاً معه كجزء من خطة حزب الله لتجاوز النظام المالي الرسمي عبر فتح حسابات بأسماء شخصية.

وأضاف البيان أن «جميع هؤلاء الأفراد: جميل، قصير، فواز، بزّ، كرنبي، كريشت، وبدير، تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، لأنهم مملوكون أو خاضعون لسيطرة، أو تصرفوا لصالح أو نيابة عن القرض الحسن بشكل مباشر أو غير مباشر».

أما شركة تسهيلات ش.م.م، فقد تم تصنيفها أيضاً بموجب نفس الأمر التنفيذي لكونها مملوكة أو مدارة من قبل جميل ويزبك والشامي، أو تصرفت بالنيابة عنهم.