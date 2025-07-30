Jul 30, 2025 8:32 PMClock
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الخدمة الجيوفيزيائية الروسية: تسجيل 5 هزات أرضية عنيفة في كامتشاتكا خلال أقل من 10 دقائق

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