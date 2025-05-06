استقبل النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في جونيه، أعضاء لائحة "نهضة جونيه" برئاسة فيصل افرام الذي وجّه الشكر إلى النائب الخازن، وإلى رشيد الخازن على الدعم والثقة، مؤكدًا أن جونيه بحاجة إلى التوافق الذي حصل حول النهج الذي نتبعه وهو الانماء، لافتًا الى أن التعاون مع كافة الأطراف سيبقى مفتوحًا لما فيه مصلحة المدينة وأهلها.

وأكّد أنّنا "جديّون بالعمل ولدينا التصميم الكامل على إطلاق مسيرة إنمائية فعلية في جونيه وفي أسرع وقت ممكن".

من جانبه، توجّه النائب الخازن بالتّهنئة لأعضاء اللائحة، وأكّد أن نتائج الانتخابات البلدية لم تعكس فقط فوزًا بالمعنى العددي، بل أظهرت تضامنًا ووحدة بين مختلف القوى السياسية التي اجتمعت على لوائح موحّدة، ما يدلّ على وجود ثقة متبادلة وإرادة مشتركة في خدمة المدينة.

وقال الخازن: "ما شهدناه هو بداية نهج جديد، لأن التناحر والتصادم لا يدفع ثمنه سوى المدينة وأهلها. والثقة التي تجلّت اليوم يجب أن تُستثمر وتُكرّس في المرحلة المقبلة، وأنا واثق أنها ستستمر، لأن روح التعاون ظهرت بوضوح، خصوصًا من خلال مواقف مشرفة اتُخذت خلال العملية الانتخابية."

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات المستقبلية، شدّد الخازن على أن "جونيه بحاجة لورشة إنمائية، ونحن كفريق سياسي بتصرّفكم في كل ما يعني المدينة. وأنا على ثقة أن زملائي النواب والفعاليات السياسية في المنطقة سيقفون أيضًا إلى جانب هذه المسيرة، لأنّ مصلحة جونيه تبقى فوق كل اعتبار."