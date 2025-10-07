أجرى النائب فريد هيكل الخازن اتصالاً برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ناقش خلاله أزمة النفايات المتفاقمة في عدد من المناطق، لا سيما في كسروان - الفتوح وجبيل، بحيث أبدى الرئيس عون استعداده لمتابعة الملف، والعمل على إيجاد حل جذري ومستدام للأزمة، مؤكداً أنه لن يسمح لأي منطقة في لبنان بأن تغرق بالنفايات.

كما أجرى النائب الخازن اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ناقش معه سبل التدخل السريع لمعالجة الوضع القائم، ومنع تفاقم المشكلة.

وأثنى الخازن على تجاوب الرئيس عون وحرص الوزير الحجار على مصلحة اللبنانيين، مؤكداً أن معالجة أزمة النفايات لم تعد تحتمل التأجيل، وأن الأولوية اليوم هي لتفادي كارثة بيئية وصحية.