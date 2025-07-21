Jul 21, 2025 9:28 PMClock
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الخارجية المصرية: ندعم مواقف الدول الرافضة لمقترح نقل الفلسطينيين لما يسمى بالمدينة الإنسانية وموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين

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