May 7, 2025 8:27 AMClock
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الخارجية المصرية: قطر ومصر تؤكدان أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني

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