Apr 9, 2025 8:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية المصرية: عبد العاطي بحث مع ويتكوف بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o