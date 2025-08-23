1:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية المصرية ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية خلال مدة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهرا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o