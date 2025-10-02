Oct 2, 2025 9:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الكولومبية: ندين بأشد العبارات عملية الاختطاف التي نفذتها القوات "الإسرائيلية" في المياه الدولية بحق المواطنَتين الكولومبيتين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o