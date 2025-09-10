12:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية القطرية: وجهنا رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف الدوحة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o