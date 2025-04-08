Apr 8, 2025 7:54 PMClock
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الخارجية القطرية: نرحب باستضافة سلطنة عمان السبت المقبل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران

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