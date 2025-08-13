Aug 13, 2025 7:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية القطرية: ندين تصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى رؤية "إسرائيل الكبرى" ونعدها امتدادا لنهج الغطرسة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o