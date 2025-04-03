Apr 3, 2025 3:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية القطرية: ندعو إلى وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية بما يحول دون مزيد من التصعيد والتوتر بالمنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o