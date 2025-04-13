Apr 13, 2025 1:32 PMClock
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الخارجية القطرية: نحذر من انهيار النظام الصحي في غزة واتساع دائرة العنف بالمنطقة جراء الفظائع الإسرائيلية المستمرة

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