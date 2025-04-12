Apr 12, 2025 10:49 PMClock
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الخارجية القطرية: نثني على الروح الإيجابية التي سادت المحادثات في مسقط وتصريحات الطرفين بشأنها

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