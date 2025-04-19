Apr 19, 2025 7:46 PMClock
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الخارجية القطرية: نؤكد رفض قطر القاطع المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقدس ونشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لردع إسرائيل

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