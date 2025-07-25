Jul 25, 2025 7:30 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية القطرية: تعليق المفاوضات لعقد مشاورات قبل استئناف الحوار مجددا يعد أمرا طبيعيا في سياق مفاوضات معقدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o