Apr 22, 2025 9:49 PMClock
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الخارجية القطرية: الجانبان القطري والأميركي يشددان على استمرار جهود الوساطة المشتركة لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

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