Apr 17, 2025 2:11 PMClock
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الخارجية الفلسطينية: نحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإسرائيلية المروعة في غزة ونعتبرها "وصمة عار"

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