Jul 9, 2025 2:10 PMClock
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الخارجية الفلسطينية: اليونسكو تعتمد 4 قرارات لحماية التراث الفلسطيني المعرض للخطر

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