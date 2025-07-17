Jul 17, 2025 7:50 PMClock
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الخارجية الفرنسية: ندعو كلا الطرفين إلى احترام وقف الهدنة في السويداء والتحقيق في كل الأفعال ضد الأقليات ونحث إسرائيل على وقف الأفعال أحادية الجانب

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