Apr 28, 2025 7:35 PMClock
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الخارجية الفرنسية: مستعدون للحوار مع إيران إذا تحولت تصريحات مسؤوليها لأفعال

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