May 5, 2025 7:49 PMClock
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الخارجية الفرنسية للحدث: يجب أن تغادر إسرائيل النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان

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