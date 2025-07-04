Jul 4, 2025 3:42 PMClock
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الخارجية الفرنسية للحدث: ندين كل الضربات الإسرائيلية في لبنان خصوصاً عندما يسقط ضحايا مدنيون

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