Jul 4, 2025 3:44 PMClock
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الخارجية الفرنسية للحدث: اليونيفيل وآلية المراقبة ستشرفان على تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني

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