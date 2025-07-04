Jul 4, 2025 3:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الخارجية الفرنسية لـ"الحدث": اتفاق التهدئة مع إسرائيل ينصّ على أنّ الجيش اللبناني وحده المكلّف بنزع السلاح في الجنوب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o