Jul 19, 2025 8:26 PMClock
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الخارجية الفرنسية: المسؤولون عن الانتهاكات في السويداء يجب تحديد هويتهم وإحالتهم إلى العدالة

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