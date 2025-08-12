آخر الأخبار
Aug 12, 2025 3:39 PM
الخارجية الفرنسية: المخرج الوحيد في غزة هو وقف دائم لإطلاق النار وتحرير الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية بكميات هائلة
لاريجاني: لا ينبغي للدول أن توجّه أوامرها للبنان والشعب اللبناني شج...
2025-08-13 13:56:00
لاريجاني: نقطة القوّة لدى إيران مرتبطة بحالة التماسك والوحدة بين أب...
2025-08-13 13:55:39
لاريجاني: نؤكد على التعاون الودي والصداقة بين البلدان ومؤمنون أنه م...
2025-08-13 13:54:26
لاريجاني: لا ينبغي للدول أن توجّه أوامرها للبنان والشعب اللبناني شجاع وقادر على اتّخاذ القرار بنفسه وأيّ قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مكونات لبنان نحترمه
تعدّد مصادر الطاقة مساعٍ دونها مطبّات.. هل ينجح الصدي؟
لاريجاني: نقطة القوّة لدى إيران مرتبطة بحالة التماسك والوحدة بين أبنائها ولا ننظر إلى أصدقائنا كأداة ونؤمن بأنّ المقاومة تتمتّع بتفكير استراتيجي قوي
لاريجاني: نؤكد على التعاون الودي والصداقة بين البلدان ومؤمنون أنه من خلال الحوار الودي الشامل والجاد يمكن للبنان الخروج بقرارات صائبة
لاريجاني: وحدة لبنان ونجاحه في الإنجازات والتطوّر والإزدهار أمر مهمّ وسياسة إيران مبنيّة على أن تكون الدول المستقلّة في المنطقة قويّة وهذا النهج يأتي على عكس ما تميل إليه بعض الدول
لاريجاني: الشعب اللبناني كان نجماً متألّقاً حين تصدّى لإسرائيل واللبنانيون هم أبطال في ساحة المقاومة وفي مقدّمهم السيد حسن نصرالله
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب لا يزال غاضبا من بوتين
لاريجاني من عين التينة: لبنان بلد صديق لنا ولدينا الكثير من الروابط التاريخيّة واليوم لدينا أحسن العلاقات معه
وزير الخارجية الفرنسية: سنفرض حظراً على الأسلحة والمعدات النووية والقيود الإيرانية إذا انتهكت طهران التزاماتها
عطلة الصحافة في عيد انتقال السيدة العذراء
سليمان: التطاول المستمر على رئيس الحكومة إفلاس سياسي يؤجّج الخلافات
وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا: يمكن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران إن لم يتم التوصل لحل مُرضٍ بحلول نهاية آب
