Jul 10, 2025 9:02 PMClock
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الخارجية الفرنسية: المحادثات بين الأكراد والسلطات السورية مهمة ومطولة والعملية السياسية في سوريا يجب أن تكون شاملة للجميع

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