Jul 25, 2025 2:49 PMClock
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الخارجية الفرنسية: الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية سيكون جزءًا من ديناميكية سياسية عالمية سيطلقها مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

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