Jul 29, 2025 7:25 PMClock
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الخارجية الفرنسية: أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي أعمال إرهابية

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