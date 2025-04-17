Apr 17, 2025 8:33 PMClock
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الخارجية العُمانية: روما ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية السبت المقبل

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