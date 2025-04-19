Apr 19, 2025 5:54 PMClock
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الخارجية العُمانية: أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيضمن خلو إيران من الأسلحة النووية ورفع العقوبات مع احتفاظها بحق التطوير السلمي للطاقة النووية

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